Son Dakika Haberleri: Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Antalya'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Antalya'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken çocukların da ellerinde su bidonlarıyla gelip yardıma çalışması dikkatlerden kaçmadı. Yangında telef olan bir fareyi, itfaiye erinin alıp kenara koyması ise duygulandırdı.


Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olması nedeniyle kısa sürede yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Mahallelilerin evlerinden çıktığı yangında çok sayıda çocuk da ellerine aldıkları su şişeleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Alevlerin arasında kalarak telef olan bir fareyi, itfaiye eri yangının olmadığı alana kaldırdığı görüldü. Çok sayıda ağacın yandığı yangında depo olarak kullanılan bir yapıda iş makinesi parçaları zarar gördü.


Hüseyin Uludağ, yangının yaklaşık bir buçuk saattir devam ettiğini belirterek, "İtfaiye ekipleri müdahale ediyor, duvarı kırdılar, kapıyı açarak içeri girdiler. Çevrede evler var, ağaçların hepsi yandı" şeklinde konuştu. Ramazan Yılmaz ise, kopan elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle çarpışması sonucu yangın çıktığını ifade etti. Arazinin özel mülk olduğunu belirten Yılmaz, 6 itfaiye ekibi ve elektrik ekibi yetkililerinin müdahale ettiğini aktardı. - ANTALYA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şişli'de 9 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Dumanlar caddeyi kapladı
Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:40:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]