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Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı

13.12.2021 10:42
Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulunmasına ilişkin iki şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulunmasına ilişkin iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanda yürüyüş yapanların dün bir erkek cesedi bulması üzerine çalışma başlattı.

Cesedin, 35 yaşındaki İbrahim Deniz'e ait olduğunun ve başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine ekipler, şüpheli kişiler üzerinde yoğunlaştı.

Deniz'in en son görüştüğü kişileri belirleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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