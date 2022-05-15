Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

15.05.2022 19:11

- Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Cesedin vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izlerine rastlanırken, etrafında ise çok sayıda fotoğraf olduğu görüldü Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliği ve ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı Antalya'da ormanlık...

- Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Cesedin vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izlerine rastlanırken, etrafında ise çok sayıda fotoğraf olduğu görüldü

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliği ve ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da ormanlık alanda 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kesici aletle kesi izleri bulunan cesedin etrafında ise çok sayıda fotoğraf olduğu görüldü. Polis fotoğrafları delil olarak toplarken, üzerinden kimlik çıkmayan ceset kesin ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda aracıyla gezen vatandaş, kumların üzerinde hareketsiz yüzüstü yatar vaziyette bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafında yaptığı incelemede, etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu. Ekipler, fotoğrafları delil olarak toplarken, cesedin vücudunun çeşitli bölgelerinde ise kesici aletle izleri olduğunu belirlendi. Cesedin ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 haftalık olduğu belirtildi.

Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

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Adli Tıp, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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