Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

15.05.2022 19:46
Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanda yürüyüş yapanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kesici alet izi tespit edilen cesedin etrafına saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu.

Ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

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Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Güzeloba Mahallesi, 112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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