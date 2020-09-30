Antalya'da ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan kadının katil zanlısı... - Son Dakika

Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Duygu Çelikten'in Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda üzeri taş ve toprakla örtülmüş cesedinin 21 Eylül'de bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Sırt bölgesinde iki bıçak darbesi olduğu tespit edilen Çelikten'in katil zanlısının Veli Ü. olduğu belirlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli, Girmeler Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilen zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlının, emniyet, savcılık ve mahkemede susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı yazılı açıklamada, ailenin kayıp ihbarı üzerine cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı araştırmada, Çelikten'in birlikte yaşadığı Veli Ü'nün takibe alındığı belirtildi.

İz takip köpekleri ve İHA ile ceset aranmış

Ekiplerin yaptığı çalışmada aracın geçiş yaptığı bölgenin ormanlık alanında iz takip köpekleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile geniş çaplı arama başlatıldığı kaydedilen açıklamada, orman içerisinde kısmen toprak ve taşlarla kapatılmış bir kadın cesedinin bulunduğu ve cesedin Çelikten'e ait olduğunun tespit edildiği vurgulandı.