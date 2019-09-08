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Antalya'da ormanlık alanda yangın

23 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'da ormanlık alanda yangın, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Müdahale çalışmalarının devam ettiği yangının, kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.


Yangın, öğlen saatlerinde Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınında, dumanlar kısa sürede yükselmeye başladı. Konu, itfaiye ekiplerine bildirildi.


Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 9 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edilmeye başlandı.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise söndürme çalışmalarına destek veriyor.


Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Yazır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
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