Antalya'da ormanlık alanda yangın

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Müdahale çalışmalarının devam ettiği yangının, kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.



Yangın, öğlen saatlerinde Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınında, dumanlar kısa sürede yükselmeye başladı. Konu, itfaiye ekiplerine bildirildi.



Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 9 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edilmeye başlandı.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi. - ANTALYA