Üye Girişi
Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor - Son Dakika

Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor

19.02.2022 15:15

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini orman personeli olarak tanıtıp, ağaçları kesen ve taşıyan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini orman personeli olarak tanıtıp, ağaçları kesen ve taşıyan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Titreyengöl Turizm Bölgesi'nde yasal olmayan yollarla ağaç kesildiği ihbarı üzerine bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, ormanlık alanın yol kenarlarındaki bölümlerinde yaklaşık 60 ton ağırlığında 50 civarında ağacın kesildiğini belirledi.

Jandarma ve orman ekipleri ağaçları keserek götüren şüpheli F.D'nin yakalanması için harekete geçti.

Ağaçların yüklenmesinde yardım ettikleri belirlenen üç kepçe operatörü ve şantiye şefi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor
Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor
Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor
Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor
Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor
Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor
Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor
Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor

YORUMLAR
500
Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor Silahla yağmalama şüphelisinin üzerinde 5 gram kokain bulundu Silahla yağmalama şüphelisinin üzerinde 5 gram kokain bulundu Son dakika... Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi Son dakika... Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi

Jandarma, Manavgat, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:29:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement