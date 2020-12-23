Antalya'da ortağını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Antalya'da ortağını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Mustafa A. savunmasında, Halil Kuş ile uzun süredir arkadaş olduklarını ve beraber kahvehane işlettiklerini anlattı.

Olaydan 6 ay önce kız arkadaşının 20 bin lira kredi çekerek kendilerine verdiğini öne süren sanık, kredinin 18 taksitini ödediklerini geriye 6 taksit kaldığını ifade etti.

Kuş'un olay günü kız arkadaşı F.B'yi arayarak kalan borcunu kapatmak istediğini söylediğini savunan Mustafa A, "Halil kız arkadaşımın evine geldi, para verdi senetleri aldı. Halil zaten alkollüydü, evde içince iyice sarhoş oldu. Sonra 'Benim param var, size muhtaç değilim.' deyip küfür edip kız arkadaşımı taciz etmeye kalktı." dedi.

Mutfaktan aldığı bıçakla Kuş'u evden kovduğunu öne süren Mustafa A, arkadaşıyla kavga ederken bıçakla yaralandığını, kendini korumak için de Kuş'u bıçakladığını savundu.

Tanık F.B. ise olay günü Halil Kuş'un çok alkollü olduğunu ileri sürerek kendisine sözlü tacizde bulunarak sarılmaya çalıştığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Serik ilçesinde 5 Eylül'de Mustafa A, ortağı Halil Kuş'u bıçaklayarak öldürmüştü. Polise teslim olan Mustafa A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.