Antalya'da ortalığı karıştıran taciz iddiası - Son Dakika

Antalya'da ortalığı karıştıran taciz iddiası

24.03.2021 15:40
Antalya'da ortalığı karıştıran taciz iddiası, System.String[]

Antalya'da ortalığı karıştıran taciz iddiası Polisin yere yatırarak etkisiz hale getirdiği kişi, polise ve çevredekilere hakaret ve tehditler savurdu Yaşları 12-15 arasında değişen 3 kız çocuğunu takip edip sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ile bir esnaf arasında tartışma çıktı O...

Antalya'da ortalığı karıştıran taciz iddiası

Polisin yere yatırarak etkisiz hale getirdiği kişi, polise ve çevredekilere hakaret ve tehditler savurdu

Yaşları 12-15 arasında değişen 3 kız çocuğunu takip edip sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ile bir esnaf arasında tartışma çıktı

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına, şahsın takip ettiği iddia edilen kızlarla birlikte olan görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da yaşları 12-15 arasında değişen 3 kız çocuğunun peşine takılarak sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, bölgedeki bir esnafla arbede yaşadı. Polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine küfür ve tehditler yağdırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına, şahsın takip ettiği iddia edilen kızlarla birlikte olan görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Çağlayangil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 12-13 yaşındaki kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen bir kişi ile cadde üzerindeki esnaf Cihan Menekşe arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönerken, Menekşe korkan kızları iş yerine aldı. Bu sırada polise haber verilmesiyle olay yerine yunus ekipleri geldi. Polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Polis ve Menekşe'ye tepki gösteren şahıs, 'Aşkım Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmasanız. Hadi vur' sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahsın polis memuruna da küfür ettiği görüntülere yansıdı. Olay sonrası ismi öğrenilemeyen şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sözlü taciz iddiası

Olay anında 12-13 yaşlarında 3 kız çocuğunun arkasına bir kişinin takılıp onları rahatsız ettiğini ileri süren esnaf Cihan Menekşe, şahsın çocuklara sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti. Ardından duruma müdahale ederek çocukları iş yerine aldığını belirterek şunları söyledi:

"Kızlar, 'ilerideki parkta birkaç bayanla tartıştı, oradan beri bizi takip ediyor' dedi. Adama tanıyor musun deyince, 'sanane' dedi. Ben adamı tutunca, kızlar durağa doğru kaçtı. Ardından yine onların arkasından gitti. Ben de gidip kızları iş yerine aldım. Kızlar çok korkmuştu, ağlıyorlardı. Arkalarından yine o geldi. Kapıda tartıştık, dışarıya attım. Biz tam birbirimize girdik, polis geldi ve olaya müdahale etti. Ben de bir kız çocuğu babası olarak sessiz kalmadım. Bir baba ve Türk evladı böyle bir duruma seyircisiz kalamaz."

"Hiç kimse Türk polisine bu şekilde hakarette bulunamaz"

Şahsın, kendisine ve polise tehditler savurduğunu ileri süren Menekşe, "Polislere ağır küfürler etti. Sizi aldıracağım, milletvekili var arkamda' dedi. Aynı şekilde bana, 'dükkanı başınıza yıkacağım' diyerek tehdit etti. Polis ekipleri, 'bizim görevimiz yargıya teslim etmek' diyerek tepki vermedi. Hiç kimse ne bizim çocuklarımıza ne de Türk polisine bu şekilde hakarette bulunamaz" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen şahısla, 3 kız çocuğunun görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yan yana yürüyen 3 kızın arkasından gelen şahsın, yine kızların yanındaki erkek bir çocukla tartışma içerisinde olduğu görüldü.

Antalya, Hakaret, Esnaf, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ortalığı karıştıran taciz iddiası - Son Dakika


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