Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi - Son Dakika

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi
16.06.2021 13:51
- Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan hortumun bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdiği görüntüler ortaya çıktı.
- Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan hortumun bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdiği görüntüler ortaya çıktı. Sabah saat 07: 00 sıralarında Belek turizm bölgesinde deniz üzerinde oluşan dev hortum denizden karaya doğru ilerleyip bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdi. Otel içinden cep telefonuyla çekilen görüntülerde bahçedeki şemsiyelerin hortumun şiddetiyle parçalanıp savrulması saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 3 dakika devam eden hortum, ardından etkisini kaybederken geriye savaş alanına dönmüş bahçe kaldı. Oturma gruplarının ve şemsiyelerin parçalandığı otel bahçesinde adeta zararg örmedik alan kalmazken kimsenin burnunun bile kanamaması teselli kaynağı oldu.
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