Yaşları 13 ile 15 arasında değişen kızların kavgasında ortalık karıştı - Son Dakika
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Yaşları 13 ile 15 arasında değişen kızların kavgasında ortalık karıştı

10.11.2022 09:45

Antalya'da yaşları 13 ile 15 arasında değişen 7 kız öğrenci okul yakınındaki bir parkta saç saça birbirine girdi. Nedeni bilinmeyen tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga cep telefonu ile görüntülenirken erkek öğrencilerin ayırmak yerine kavgayı görüntülemek için koşma anları görüntülere yansıdı.

Antalya'da ortaokullu kız öğrencilerin tekme tokat kavgaları, küfürlü şiddet görüntüleri yine sosyal medyada gündem oldu. Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki bir parkta 7 kız öğrenci, ikili gruplar halinde saç saça, tekme, tokat kavga etti.

ANTALYA'DA ORTAOKULLU KIZLAR YİNE SAÇ SAÇA KAVGA ETTİ

AYIRMAK YERİNE VİDEO ÇEKTİLER

Nedeni bilinmeyen kavgada yaşları 13 ile 15 arasında değişen ortaokul öğrencisi kızların birbirlerine vurma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir erkek öğrencinin, kavga eden kızları ayırmak yerine kavgayı görüntülemek için arkadaşına, "Orası sende, burası bende" diye bağırması, koşuşturma anı görüntülere yansıdı.

ANTALYA'DA ORTAOKULLU KIZLAR YİNE SAÇ SAÇA KAVGA ETTİ

"KARIŞMAYIN" DİYE UYARDILAR

Aynı erkek öğrencinin kavga eden kızların yerdeki bisikletin üzerine düşmemesi için "Çek bisikleti çek" sözleri dikkati çekti. Kavga eden kızların uzun süre ayrılmaması ve görüntü çeken kişinin, "Karışmayın" sözleri de dikkat çekti.

BU İLK DEĞİL

Antalya'da 7 Kasım günü Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde Vali Saim Çotur Ortaokulu'ndaki kızlar arasında çıkan saç saça kavga görüntüleri sosyal medyada yer almış ve büyük tepki çekmişti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Yaşları 13 ile 15 arasında değişen kızların kavgasında ortalık karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşları 13 ile 15 arasında değişen kızların kavgasında ortalık karıştı - Son Dakika
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