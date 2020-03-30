Antalya'da örtü altı üretim sürüyor - Son Dakika
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Antalya'da örtü altı üretim sürüyor

6 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler, örtü altı sebze üretimine aralıksız devam ediyor.

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler, örtü altı sebze üretimine aralıksız devam ediyor. Seralardan toplanan domates ve biber gibi ürünlerin tüketiciyle buluşturulması için üreticiler, yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Kumluca'da, üretime ara verilmeden devam ediliyor. Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınırken, Kumlucalı üreticiler, seralardan toplanan domates ve biber gibi ürünlerin tüketiciyle buluşturulması için yoğun çalışıyor. Üretici Önder Akıncı, "Kumlucalı çiftçiler olarak hijyenik bir şekilde üretime devam ediyoruz. Çiftçiler olarak üretimimizde bir sıkıntı yok. Sağlıklı bir şekilde hale iletiyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİMDE ARA YOK'

Üreticilerden Burhan Akkaya ise "Çiftçiler olarak üretiyoruz. Toplayıp hale gönderiyoruz. Biz çiftçiler olarak hijyenik ve temiz bir şekilde üretime devam ediyoruz. Bizde üretimde ara yok" dedi.

Turgut Özer de "Çiftçiler olarak aralıksız üretiyoruz. Hijyenik bir şekilde toplayıp, hale götürüyoruz" diye konuştu.

Üretici İzzet Gökce ise "Şu ana kadar üretimde sıkıntımız yok. Tek isteğimiz içinde bulunduğumuz zor günleri atlatabilmektir. Başka hiçbir şey değil. Biz hijyenik bir şekilde toplamamızı yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar temiz bir şekilde hale teslim ediyoruz. Bizim için önemli olan hijyen ve titizlikle üretmeye devam etmektir" dedi.


- Antalya
Türkiye, Kumluca, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:53 Kaynak: DHA

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