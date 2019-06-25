Antalya'da otel havuzuna düşen çocuk öldü
30 dakika önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde otel havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:44 Kaynak: AA
'nın Kaş ilçesinde otel havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.
Patara Mahallesi'nde bir otelde çalışan Emine Süer ve Abdullah Süer çiftinin kızları Melek Süer, havuza düştü.
Bir süre sonra suda hareketsiz fark edilen çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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