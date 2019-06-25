Son Dakika Haberleri: Antalya'da otel havuzuna düşen çocuk öldü
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Antalya'da otel havuzuna düşen çocuk öldü

30 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde otel havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Antalya'da otel havuzuna düşen çocuk öldü, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde otel havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.
Patara Mahallesi'nde bir otelde çalışan Emine Süer ve Abdullah Süer çiftinin kızları Melek Süer, havuza düştü.
Bir süre sonra suda hareketsiz fark edilen çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:44 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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