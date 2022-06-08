Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otel odasında 17 yaşındaki nişanlısı Nuray Demir'i boğan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Taner Bektaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Bektaş, savunmasında, Demir'i öldürdüğünü ve daha önceki aşamalarda verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyledi.

Demir ile sosyal medyadan tanıştığını ve ilerleyen süreçte ailelerin de katılımıyla nişanlandıklarını belirten Bektaş, "Nuray ile görüşmek için birkaç defa Antalya'ya geldim. Olay gününden önce de Antalya'ya gelerek Nuray ile görüşmek istedim ama annesi hasta olduğunu söyledi. Bir süre bekledim, evlerine gittiğimde Nuray hasta yatıyordu, evde biraz vakit geçirdikten sonra dışarı çıktık." dedi.

Kentte bulunduğu ikinci gün Demir ile tekrar görüştüğünü, dışarıda zaman geçirdiklerini aktaran Bektaş, buluşma sırasında alkol aldığı için rahatsızlandığını, kaldığı otele gitmek için Demir'den ayrıldığını ifade etti.

Demir'in de kendisiyle kaldığı otele gelmek istediğini öne süren Bektaş, şöyle konuştu:

"Nuray, ben otel odasına gittikten sonra gizlice odaya geldi. Odadayken Nuray'ın telefonuyla başka birileriyle görüştüğünü fark ettim, kendisini görüşmemesi için uyardım. Daha önceki eşimle aldatma konusu yüzünden ayrıldım. Nuray da 'Bana karışamazsın, istediğimle konuşurum.' deyince sinirlendim, ellerimle boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bir şey yapamadı, hareketsiz kalınca bıraktım. Eşyalarımı toplayıp otelden ayrılıp taksiyle Yalova'ya gittim. Polisin araması üzerine teslim oldum. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım, Nuray'ı seviyordum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Nuray Demir, Muratpaşa ilçesinde 19 Mart'ta otel odasında nişanlısı Taner Bektaş tarafından boğulmuştu. Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanmıştı. Sanık Bektaş hakkında, Demir'in 18 yaşından küçük olması nedeniyle "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Öte yandan, Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.