Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın cenazesi Konya'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın cenazesi Konya'da defnedildi

20.03.2022 21:14
Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın cenazesi Konya'da defnedildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde ölü bulunan genç kızın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde ölü bulunan genç kızın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Kara yolu ile Hüyük ilçesine getirilen 17 yaşındaki Nuray Demir'in cenazesi, Değirmenaltı Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye Demir'in ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kızı için gözyaşı döken anne Fatma Gül, "Savruldu gitti, yaprak gibi sağdan sola, 'sen güçlüsün' derdi, nerem güçlüymüş? Yıkıldım, yıkıldım." diye ağıt yaktı.

Teyze Nur Çevik ise gazetecilere yaptığı açıklamada, otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katil zanlısının yakalandığını söyledi.

Yeğeni Nuray'ın oruçlu olduğunu ve vakit geçirmek için sinemaya gittiğini anlatan Çevik, "Sadece nişanı attı, sebep bu. Arkadaşıyla beraber sinemadayken telefonla arayarak son defa konuşmak istediğini söylemiş. Sonra gelip arkadaşının yanından almış, 'ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm' demiş. Alkollüymüş zaten. Otele götürmüş çocuğu. Orada da kabul etmedi diye sanırım cinnet geçirip öldürmüş." diye konuştu.

Çevik, "Nuray'ın hayali her genç kız gibi evlenip mutlu olmaktı ama olmadı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kravatlı gelip de 'ben pişmanım' deyip indirim almasını da istemiyorum." dedi.

Olay

Dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına giren temizlik görevlileri, Nuray Demir'in hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş, savcı ve polisin incelemesinde de boğularak öldürüldüğü düşünülen Nuray Demir'in boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Nuray Demir cinayetinde gözaltına alınan eski nişanlı tutuklandı Nuray Demir cinayetinde gözaltına alınan eski nişanlı tutuklandı Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (3) Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (3)

Muratpaşa, Antalya, Konya, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın cenazesi Konya'da defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Ukraynalı müzakereci Podolyak: Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında kazanacağız
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk golünü Konyaspor attı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 21:21:26. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın cenazesi Konya'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement