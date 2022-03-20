Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın nişanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın nişanlısı tutuklandı

20.03.2022 21:30
Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın nişanlısı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otel odasında ölü bulunan genç kızın nişanlısı tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otel odasında ölü bulunan genç kızın nişanlısı tutuklandı.

Tahılpazarı Mahallesi'ndeki otelin odasında dün ölü bulunduktan sonra Antalya Adli Kurumuna gönderilen 18 yaşındaki Nuray Demir'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Genç kızın yakınlarına teslim edilen cenaze, götürüldüğü Konya'nın Hüyük ilçesinde defnedildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Nuray Demir'in nişanlısı T.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

-Olay

Dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına giren temizlik görevlileri, Nuray Demir'in hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş, savcı ve polisin incelemesinde de boğularak öldürüldüğü düşünülen Demir'in boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti.

Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.

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Muratpaşa, Antalya, Konya, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın nişanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın nişanlısı tutuklandı - Son Dakika
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