Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte otelde konaklayan 27 yaşındaki Kadir Algür isimli genç, odasında şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 91 Sokak'taki otelde kalan 27 yaşındaki Kadir Algür'den diğer odalarda konaklayan arkadaşları haber alamadı. Odaya gelen arkadaşları Algür'ün hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Otele gelen sağlık ekipleri Algür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Algür'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da otel odasında sır ölüm! Haber alamayan arkadaşları ölü olarak buldu - Son Dakika