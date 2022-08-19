Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı

19.08.2022 18:51
Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı

ANTALYA'da otel servis midibüsü ve oto kurtarma aracının çarpıştığı kazada, 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

ANTALYA'da otel servis midibüsü ve oto kurtarma aracının çarpıştığı kazada, 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, servis midibüs şoförü Şehmuz Fidan (61) sıkıştığı yerden itfaiye görevlileri tarafından çıkartılırken, çok sayıda ambulans yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemer yolu Topçam mevkisinde meydana geldi. Kemer'deki bir otelde çalışan personeli kent merkezine götüren Şehmuz Fidan yönetimindeki 07 ANG 938 plakalı servis midibüsü, Kumluca'da bozulan çöp arabasını Antalya merkeze götüren Ömer Kızılağaç (22) idaresindeki 07 VFB 08 plakalı oto kurtarma aracına arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

4'Ü AĞIR 27 YARALICan pazarının yaşandığı kazada servis midibüsü şoförü Şehmuz Fidan ile araçta bulunan 26 otel personeli yaralandı. Midibüste sıkışan sürücü Fidan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye götürüldü. Yaralanan 26 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çekici şoförü Ömer Kızılağaç ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolu tek şeritten açarak trafik akışını sağladı.

Çekici şoförü Ömer Kızılağaç, kaza anını anlattı. Kızılağaç, trafiğin durduğu esnada otobüsün arkadan kendisine vurduğunu ve çarpmanın etkisiyle kendisinin de önde duran başka bir servis midibüsüne çarptığını söyledi. Kızılağaç, "Trafik kilitlenmişti. Arkadaki şoför beni görmedi, sanırım virajdan dolayı bana çarptı" diye konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı - Son Dakika
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