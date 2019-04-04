Antalya'da Otel Yangını
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelden çıkan yangın hasara yol açtı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir otelden çıkan yangın hasara yol açtı. Mahmutlar
Mahallesi'ndeki 5 katlı bir otelde, tadilat sırasında kıvılcımların tutuşturduğu perde yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı ve 10 itfaiye eri alevlere müdahale etti. İtfaiye
ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın hasara neden oldu.
Yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:04 Kaynak: AA
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