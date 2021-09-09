Otel deposunda bin 498 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde bin 498 litre kaçak içki ele geçirildi. Otel sahibi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kaçak içkilere el konuldu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat ilçesi Yavrudoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.A. isimli otelde kaçak içki satışı ve sunumu yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan arama neticesinde otelin depo ve odalarında toplam bin 498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Olay ile ilgili otel sahibi İ.B. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kaçak içkilere el konuldu. - ANTALYA