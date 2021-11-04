Antalya'da otelde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde çıkan yangın söndürüldü.

Elmalı Mahallesi'ndeki 5 katlı otelin ilk katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın, otelde hasara yol açtı.

Yangın sırasında otelin dış tarafındaki klimalara kaynak yapan işçi Rezan Muhammed, otel odasından duman çıktığını görünce içeriye girdiğini belirterek "Odada çok duman vardı. Odadaki diğer kapıyı açınca, klimanın yandığını gördüm. Küçük bir piknik tüpünde ateş vardı, söndürdüm. Daha sonra da itfaiye geldi." diye konuştu.