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Antalya'da otelden hırsızlık iddiası

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştıkları otelden alkollü içki çaldıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da otelden hırsızlık iddiası, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştıkları otelden alkollü içki çaldıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde yapılan bar kontrolünde 12 şişe çeşitli türlerde içkilerin eksik olduğu belirlendi.

Otel yönetiminin durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine otelde çalışma yapan ekipler, çöpleri atmakla görevli garson B.K'nin götürdüğü çöpleri kontrol etti. Çöpte 12 şişe dolu alkollü içki bulan jandarma, B.K'yi gözaltına aldı.

Garsonun ifadesinde işçileri kendisine bar şefi E.S. ile barmen N.A'nın verdiğini ve çöpe bırakması için de baskı yaptıklarını iddia etmesi üzerine E.S. ve N.A. da aynı otelde gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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