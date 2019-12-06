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Antalya'da otelden hırsızlık iddiası

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin oyun salonundaki kasadan para çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Antalya'da otelden hırsızlık iddiası, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin oyun salonundaki kasadan para çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Kızılağaç Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin oyun salonunda bulunan kasadan 50 avro, 100 dolar ve 100 lira çalınması üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli Hüseyin Y'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızılağaç, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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