Antalya'da otelden kablo hırsızlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da otelden kablo hırsızlığı - Son Dakika

Antalya'da otelden kablo hırsızlığı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilat çalışması yapılan otelden çalınan 350 kilogram kablo, jandarmanın dikkati sayesinde ele geçirildi.

Antalya'da otelden kablo hırsızlığı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilat çalışması yapılan otelden çalınan 350 kilogram kablo, jandarmanın dikkati sayesinde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manavgat D-400 kara yolunda seyir halindeki kamyonetin kasasında farklı çap ve ebatlardaki bakır kablolar olduğunu fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli aracı takibe aldı.

Evrenseki Kavşağında ekiplerce durdurulan araçta, 350 kilogram ağırlığında kabloları el geçirilirken, araç sürücüsü E.Ç. ile yanında bulunan N.A., S.U., K.U. ve O.A. gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kabloların, Çolaklı Mahallesinde tadilat aşamasında olan bir otelin bodrum katından çalındığını öğrenildi.

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kavga ihbarına gelen jandarmalara meşale ve bayrak sürprizi
Annesini döven ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 01:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da otelden kablo hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]