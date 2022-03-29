Antalya'da otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çalan şüpheliler yakalandı

29.03.2022 10:37
Antalya'da otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük Mahallesi'ndeki bir otelden 8 klima dış ünitesi ve başka bir otelden de 12 banyo bataryası çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda tespit edilen hırsızlık olayı şüphelileri E.Y. ile K.Ü. düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otelden klima ünitesi ve banyo bataryası çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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