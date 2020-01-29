Antalya'da otele dönmeyen turist bulundu - Son Dakika
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Antalya'da otele dönmeyen turist bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otele geri dönmedi için arama çalışması başlatılan Polonyalı kadın turist bulundu.

Antalya'da otele dönmeyen turist bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otele geri dönmedi için arama çalışması başlatılan Polonyalı kadın turist bulundu.

Titreyengöl turizm bölgesinde bir otelde tatil yapan Magdalena Zak (52), dün ayrıldığı otele dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zak'ın otel önünden otostop yaparak bindiği otomobilden ilçe merkezinde indiğini tespit etti.


Zak, Titreyengöl'de dolaşırken bulundu.

Sağlık durumu iyi olan turist, konakladığı otele götürüldü.

Manavgat, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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