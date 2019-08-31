Son Dakika Haberleri: Antalya'da otelin balkonundan düşen Sırp turist öldü
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Antalya'da otelin balkonundan düşen Sırp turist öldü

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin balkonundan düşen Sırp turist hayatını kaybetti.

Antalya'da otelin balkonundan düşen Sırp turist öldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin balkonundan düşen Sırp turist hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otele eşi Almina Humanovic Tuzinac ile balayına gelen Sırbistan uyruklu Samir Tuzinac (35), altıncı kattaki odanın balkonundan düştü.


Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Tuzinac'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Tuzinac'ın cenazesi, işlemlerin ardından ülkesine gönderilecek.

Antalya, Konaklı, Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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