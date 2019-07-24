Son Dakika Haberleri: Antalya'da otelin havuzuna düşen Rus çocuk boğuldu
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Antalya'da otelin havuzuna düşen Rus çocuk boğuldu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otelin havuzuna düşen çocuk öldü.

Antalya'da otelin havuzuna düşen Rus çocuk boğuldu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otelin havuzuna düşen çocuk öldü.

Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu ailenin 5 yaşındaki çocukları Mikhail Galimzıanov otelin havuzuna düştü.
Küçük çocuğun suda hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu otel yetkililerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:33 Kaynak: AA
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