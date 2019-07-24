Antalya'da otelin havuzuna düşen Rus çocuk boğuldu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otelin havuzuna düşen çocuk öldü.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:33 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde, otelin havuzuna düşen çocuk öldü. Okurcalar
Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rusya
uyruklu ailenin 5 yaşındaki çocukları Mikhail Galimzıanov otelin havuzuna düştü.
Küçük çocuğun suda hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu otel yetkililerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
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