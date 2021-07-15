Üye Girişi
Antalya'da otellerde yer bulamayan, valiyi arıyor - Son Dakika

Antalya'da otellerde yer bulamayan, valiyi arıyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:06
Antalya'da otellerde yer bulamayan, valiyi arıyor, System.String[]

BAYRAM tatilinde Antalya'da 680 bin yatak kapasitesinin tamamen dolu olacağını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, "Birkaç kişi beni de aradı, 'Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz' diye. Bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz, rezervasyonlu gelmek lazım şehre yoksa sıkıntı yaşayabilirler" dedi.

BAYRAM tatilinde Antalya'da 680 bin yatak kapasitesinin tamamen dolu olacağını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, "Birkaç kişi beni de aradı, 'Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz' diye. Bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz, rezervasyonlu gelmek lazım şehre yoksa sıkıntı yaşayabilirler" dedi.

Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin en çok rağbet gösterilen tatil merkezlerinden Antalya'da yoğunluk bekleniyor. Hem rezervasyon hem de trafik kurallarına uyulması yönünde çağrıda bulunan Vali Ersin Yazıcı, turizm ve alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayram dönemindeki taleple ilgili mutlu olduklarını açıklayan Vali Yazıcı, "İnşallah her şey normale doğru gidiyor, pandemi koşullarında güvenli turizm sertifikalarıyla dünyada belki de en güvenilir turizm işletmeleri, oteller ve benzeri turizme hizmet eden sektör, yerli yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazır, şu anda da ağırlamaya devam ediyoruz" dedi.GÜNLÜK 70-80 BİN GİRİŞ BEKLENİYORYurt dışından günlük 48-50 bin misafirin havalimanından giriş yaptığını belirten Vali Yazıcı, hafta sonu ise 1 günde 68 bin misafir geldiğini söyledi. Rusya'nın açılmasıyla bu ülkeden günlük 20-26, ortalama 20 bin civarı giriş olduğunu kaydeden Yazıcı, "Dolayısıyla geçen yılki rakamları çok ciddi miktarlarda aştık. Çünkü geçen yıl temmuz ayında durum çok iç açıcı değildi. Bayramla birlikte 70-80 bin civarında günlük giriş ümit ediyoruz. Şu ana kadar yabancı olarak en yüksek 68 bini gördük" diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN GÖZ BEBEĞİ'9 günlük bayram tatilinde yurt içinde de ciddi sayıda misafir ağırlanacağını belirten Yazıcı, "Geçen yıl pandemiden dolayı bir yere gidemeyen, evinden çıkamayan, çeşitli kısıtlamalardan dolayı hayatın normal akışı olmadığı için insanlarımız her manada psikolojik, sosyolojik olarak bunaldı, tatile ihtiyaçları var. Tatil için de Türkiye'nin göz bebeği, dünyanın en güzel tatil beldelerinden Antalya'mıza gelecekler" dedi. Birçok turizmciyle görüştüğünü anlatan Yazıcı, "Sektördeki diğer acenteler, ulaştırma işindekiler, aklınıza gelen herkes büyük bir ümit ve beklenti içerisinde ve yok satmaya başladık bayram tatil süresince. Tabi bu bizim için çok büyük bir mutluluk çünkü gerçekten çok kötü geçen bir yıl vardı. Turizm buranın her şeyi, Türkiye'nin turizm başkenti, dolayısıyla çok sayıda misafirimizin olması bizi mutlu edecek" diye konuştu. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEDİRGİN ETMEYECEKBayram dönemi için tedbirlerle ilgili 2 haftadır tüm mülki amirler ve güvenlik güçleriyle konunun enine boyuna tartışıldığını kaydeden Yazıcı, "Daha önceden tecrübeli zaten polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz. Öncelikle asayiş ve güvenlikle ilgili hiç kimseyi tedirgin etmeyecek, hatta güven verecek önlemlerimizi sahada göreceksiniz. İnsanların rahatlıkla şehre çıkıp, her noktaya gidebileceği imkan sağlayacağız. Güvenlik tedbirlerimiz bu manada alındı. Hem yabancı hem yerli için rahat ve güvenli bir turizm imkanı sağlayacağız. Zaten sektörün tamamına yakını güvenli turizm sertifikasına sahip olduğu için o noktada ve hizmette de bir sıkıntımız yok" dedi. BAYRAM TEDBİRLERİBayram için güvenli, hijyenik açıdan uygun kesim yerleri ve hayvan satış pazarları ile ilgili her türlü denetimin de yetkili kurumlarca sürdürüldüğünü anlatan Yazıcı, "Kurban kesim yerleri de şehre yakışır çünkü burası bir dünya şehri, yanlış görüntüler oluşturmayacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Bu manada da arkadaşlarıma güveniyorum. İnsanlarımız dini vecibesini hem dini hem de sağlık ve hijyen kurallarına uygun yerine getirecek" diye konuştu.Tatil sürecinde trafikle ilgili ufak tefek sorunlar olabileceğine işaret eden Vali Yazıcı, imkanlar ölçüsünde bu düzenlemelerin de yapıldığını söyledi. Trafik kuralarına uyulması çağrısında bulunan Yazıcı, "Özellikle kara yoluyla gelecek ve burada kara yolu taşıtıyla gezecek vatandaşlarımız; lütfen trafik kurallarına uyalım, bayramın yaşam sevincini kaybetmeyelim ve kimseye kaybettirmeyelim çünkü çok yoğun bir hareket olacak burada" dedi.680 BİN YATAK DOLDUHerkesi Antalya'ya beklediklerini söyleyen Vali Yazıcı, "Antalya normal Antalya oldu artık. 1 yılı aşkın süredir pandeminin olumsuz etkilerini üzerinden attı. Bu şehir yerli ve yabancı bütün misafirlerini bekliyor. 680 bine yakın yatağımız var, pansiyondan 5 yıldızlı otele kadar. Bu 9 günlük süreçte tamamının dolu olacağını değerlendiriyoruz. 680 bin full olarak değerlendirirsek en az 680 bin kişi gelmiş olacak" diye konuştu. YER BULAMAYANLARDAN VALİYE TELEFONTurizmcilerin 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarılarına da dikkati çeken Vali Yazıcı, "Birkaç kişi beni de aradı, 'Biz yer bulamıyoruz, yardımcı olur musunuz' diye. Gerçekten bayram süresince büyük bir akın bekliyoruz. Yurt içinden büyük bir talep var. Gerçekten doğru söylüyor turizm işletmecileri. Rezervasyonlu gelmek lazım şehre yoksa sıkıntı yaşayabilirler. Yer bulmayla ilgili birkaç arkadaşım aradı Ankara'dan 'Yer bulamıyoruz' dediler. Biz de yardımcı olmaya çalıştık ama çok mutluyum, şehir mutlu, şehrin morali düzeldi. Turizm her şeyi bu şehrin. Önceden rezervasyonlu gelinmesinde fayda var" dedi. TURİST SAYISI 2,2 MİLYONU AŞTIYurt dışından şu ana kadar 2 milyon 200 bin yabancı turist girişi olduğunu açıklayan Vali Ersin Yazıcı, "Bu geçen yıla göre iyi ama 2019'a göre çok düşük bir rakam. Zaten yurt dışından günlük 50 bin civarı girişimiz var ve biraz daha artmasını bekliyoruz. Bayramın devamında yabancı turizmin biraz daha artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Dolayısıyla sezonu iyi geçireceğiz ve inşallah kasıma kadar dolu bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.

?


Antalya'da otellerde yer bulamayan, valiyi arıyor

Ersin Yazıcı, Antalya, Turizm, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da otellerde yer bulamayan, valiyi arıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı 11:40 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 11:23 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış 10:58 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu 10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 10:22 Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 09:59 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?

Son Dakika Haberleri
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
10:33 Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu
10:13 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak         
11:44
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi         
11:22
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
10:55
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı         
10:24
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu         
09:52
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 11:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da otellerde yer bulamayan, valiyi arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement