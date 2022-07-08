Yapılan çalışmada ekipler hırsızlık olayını 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlılar jandarmanın düzenlediği operasyonla suç aletleri ve çalınan paralarla yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da otellerden para kasası çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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