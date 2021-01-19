Otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişinin serbest kalmasına itiraz - Son Dakika

Otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişinin serbest kalmasına itiraz

19.01.2021 13:53

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Otizmli çocuğun ailesinin avukatlığını üstlenen Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) Başkanı Avukat Buğra Kağan Oğuz, şüpheli K.T'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına ilişkin itiraz dilekçesini Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Serik Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Oğuz, otizmli K.K.S'nin kargo çalışanı tarafından darbedilmesini herkesin gördüğünü ve olayın güvenlik kamerasına da yansıdığını söyledi.

Yaşanan olayda psikolojisi bozulan otizmli bir çocuğun olduğuna dikkati çeken Oğuz, bu durumda şüphelinin adli kontrol hükümlerinden yararlandırılmasının yetersiz kaldığını ve tutuklanması gerektiğini savundu.

K.K.S'nin yıllardır tedavi gören bir çocuk olduğuna dikkati çeken Oğuz, "Bu tedavilerin hepsi boşa gitti. Bu tür çocukların topluma kazandırılması için annesi, babası, öğretmenleri elinden gelenin fazlasını yapıyor. Fakat her şey başa sardı. Çocuğun darp olayı ile ilgili gerçekten ciddi anlamda psikolojisi bozuldu. Şu anda biz çocuğa psikolojik destek veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımıza tutuklanmaması ile ilgili bir itiraz dilekçesi sunduk. Bu konuda Adli makamlarımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Adaletin yerini bulacağına inandığını dile getiren Oğuz, şüphelinin çalıştığı Kargo şirketi tarafından da işten çıkarıldığını hatırlattı.

Çocuğu darbettiği ileri sürülen kişinin 3 yıl öncesine ait yaralamadan sabıkasının bulunduğuna işaret eden Oğuz, şöyle konuştu:

"Bizim tespit ettiğimiz bu şahıs 2 tane yaralama olayına karışmış. Böyle bir şahıs nasıl olur da böyle bir kurumsal şirkette işe alınabiliyor merak ediyorum. Firmanın yetkililerinden de bu konuda açıklama bekliyorum. Olayın olduğu gün aynı anda işten çıkarabilirsiniz ama kargo görevlisi herkesin bildiği gibi evimizin işimizin kapısına kadar geliyor. Kargo şirketi manevi olarak ailenin yanlarında olduklarını belirtmişler fakat böyle bir üzücü olay yaşandıktan sonra bu çocuğun tedavisi belki 2-3 yıl sürecek. Tedbiri baştan almak gerekiyordu. Sabıkalı insanlar çalıştırılmasın demiyoruz ama insanlarla sürekli iç içe olan işlerde biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum."

Olay

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde 14 Ocak'ta yaşanan olayda, bir kargo görevlisinin, evlerinin bahçesinde oynayan otizmli 10 yaşındaki çocuğu, cep telefonuyla fotoğrafını çektiği gerekçesiyle darbettiği iddia edilmiş, ailenin şikayeti üzerine şüpheli K.T. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişinin serbest kalmasına itiraz
Otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişinin serbest kalmasına itiraz
Otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişinin serbest kalmasına itiraz
Otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişinin serbest kalmasına itiraz

Cumhuriyet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişinin serbest kalmasına itiraz - Son Dakika


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