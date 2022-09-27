Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına "kum torbası" desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına "kum torbası" desteği

27.09.2022 10:25
Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına "kum torbası" desteği

Antalya'da otizmli çocukların hazırladığı kum torbaları, hastanede diyaliz tedavisi gören hastalarına dağıtıldı.

Antalya'da otizmli çocukların hazırladığı kum torbaları, hastanede diyaliz tedavisi gören hastalarına dağıtıldı.

Otizmli çocuklar, diyaliz hastalarının kateterlerinin çekilmesinin ardından ortaya çıkabilecek kanamalar için kullanılan kum torbalarını bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı etkinlikte hazırladı.

Çocuklar, hazırladıkları torbaları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyaliz tedavisi gören hastalara hediye etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel ve Akdeniz Otizm Kulübü Dernek Başkanı Demet Çileli de programda çocuklara eşlik etti.

Çocukların kendi el emekleriyle kum torbalarını hazırladıklarını belirten Çelik, "Burası diyaliz hastalarının olduğu bir yer ve bu kum torbaları da onlar için bir ihtiyaç. Yapılan farkındalık çalışmasıyla otizmli çocukların neler başarabildiklerini de böylelikle görmüş oluyoruz. Son derece mutluyuz." dedi.

Başıbüyük ise hem otizm konusunda farkındalık oluşturmak hem de hastalara kum torbası desteği vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle otizm konusunda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Çileli, "Otizmli çocuklarımızla geçtiğimiz günlerde Bakanımız Kasapoğlu ile yaptığımız kum torbalarını getirdik. Mutluyuz, işe yarayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA -- ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA -- Okçuluk Milli Takım Seçmeleri Antalya'da yapılacak Okçuluk Milli Takım Seçmeleri Antalya'da yapılacak
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Araştırma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına 'kum torbası' desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:54 Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına "kum torbası" desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement