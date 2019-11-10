Son Dakika Haberleri: Antalya'da otizmli ve down sendromlu çocukların go-kart heyecanı
Son Dakika Güncel Antalya'da otizmli ve down sendromlu çocukların go-kart heyecanı

Antalya'da otizmli ve down sendromlu çocukların go-kart heyecanı

7 saat önce

Antalya'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla otizmli ve down sendromlu çocuklara yönelik "10 Kasım Özel Çocuklar Go-Kart Turnuvası" düzenlendi.

Antalya'da otizmli ve down sendromlu çocukların go-kart heyecanı, System.String[]

Antalya'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla otizmli ve down sendromlu çocuklara yönelik "10 Kasım Özel Çocuklar Go-Kart Turnuvası" düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi ile Adalya Vakfı iş birliğiyle Aksu ilçesindeki go-kart pistinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe, otizmli ve down sendromlu 30 engelli birey aileleriyle birlikte katıldı.

Organizasyon sorumlusu Cemil Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu ve otizmli çocukların motor sporlarıyla buluşmasının önemli olduğunu söyledi.

Etkinlikte engelli çocukların profesyonel antrenörler eşliğinde çift kişilik araçlarla motor sporlarını deneyimlediğini anlatan Güler, "Bugün etkinliğe katılan tüm engelli çocuklarımıza altın madalya ve şampiyonluk ödülü veriyoruz çünkü bizim için hepsi şampiyon ve hepsi birinci." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan down sendromlu Mustafa Talha Uranlı, etkinlik hakkında önceden bilgisi bulunmadığını ancak geldiğinde go-kart alanını görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Otizmli Osman Tosun da yarışmanın kendisi için iyi geçtiğini ve katıldığı için çok memnun olduğunu söyledi.

Yarışların tamamlanmasının ardından turnuvaya katılan otizmli ve down sendromlu bireylere altın madalya ve katılım belgesi verildi.

10 Kasım, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:50 Kaynak: AA
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