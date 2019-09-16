Son Dakika Haberleri: Antalya'da otluk alanda başlayan yangın hurdalığa sıçradı
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Antalya'da otluk alanda başlayan yangın hurdalığa sıçradı

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başladıktan sonra yakındaki hurdalığa sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'da otluk alanda başlayan yangın hurdalığa sıçradı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başladıktan sonra yakındaki hurdalığa sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya-Serik kara yolu Belek Turizm Merkezi yol ayrımında bulunan Kayaburnu Mahallesi girişindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki plastik malzeme bulunan hurdalığa, bambu ağaçlarının bulunduğu depoya ve seralara sıçradı.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye, Serik Belediyesine ait 3 arazöz ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, plastik malzeme hurdalığı tamamen yandı, bambu ağaçlarının bulunduğu depo ile 3 plastik sera zarar gördü.

Antalya, Belek, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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