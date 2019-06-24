Antalya'da otluk alanda yangın
1 saat önce
Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:07 Kaynak: AA
'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Muratpaşa
ilçesi Yalı Caddesi'ndeki seraların ortasında bulunan otluk alanda yangın çıktı.
Yandaki sazlık alana da sıçrayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, bir saatlik çalışmanın ardından sera alanlarına sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık 2 dekar otluk ve sazlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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