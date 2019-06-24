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Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın

1 saat önce

Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangınAntalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın
Antalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Göller Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.
Alanın kirpi ve tilki gibi birçok hayvana ev sahipliği yaptığı kaydedildi.
Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:30 Kaynak: DHA
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