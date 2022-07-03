SAZLIK YANGINI SERA VE EVLERE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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SAZLIK YANGINI SERA VE EVLERE ZARAR VERDİ

03.07.2022 10:53

ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı sera ve evlerde zarar meydana geldi.

Serik'e bağlı Çanakçı Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle otluk ve sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki bazı sera ve evlere sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye ve 1 arazözün müdahale ettiği söndürme çalışmalarına bölge halkı da traktör ve ilaçlama motorları ile destek verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken 1 sera, 1 eve ait odunluk, tek katlı hayvan ahırının çatısı ile 1 küçükbaş hayvan kümesi yanarak zarar gördü.

Mahalle Muhtarı Şinasi Kas, "Saat 23.00 sıralarında elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımla mahallemizde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri olarak traktör ve ilaçlama motorları ile yaptık. Çok büyük bir zayiatımız yok. Bir komşumuzun ahırının çatısı yandı, diğer birinin serasının bir köşesinde zarar var. Seranın camları kırıldı, plastikleri yandı. Allah'tan can kaybı ya da yaralanan olmadı. İtfaiye, jandarma ve orman işletme araçlarının kısa sürede gelip müdahale etmesi ile yangın kısa sürede söndürüldü" dedi.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu anlatan Şinasi Kas, "İtfaiye 5 dakika daha geç gelseydi biz mahalle tamamen yandı demiştik. İtfaiyenin 3 koldan müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürdü. Geçen yıl da aynı gün ve saatlerde aynı yerde yine yangın çıkmıştı. Yetkililerden mahallemizin içerisinden geçen elektrik tellerinin en kısa sürede kaldırılarak kapalı siteme dönüştürülmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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