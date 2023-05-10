Antalya'da bir garip kasa hırsızlığı: Aralarında kaptan seçen kasa hırsızları, oto galeriyi dakikalar içerisinde soydu - Son Dakika
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Antalya'da bir garip kasa hırsızlığı: Aralarında kaptan seçen kasa hırsızları, oto galeriyi dakikalar içerisinde soydu

10.05.2023 17:39

Antalya'da 6 kişiden oluşan hırsız gurubu, bir oto galeriye girerek içerisinde 70 bin TL nakit para bulunan çelik kasa ve 2 LCD TV çaldı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hırsızların çelik kasayı götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. şüphelilerin kendi aralarında olayı gerçekleştirmeden önce Alex lakabını koydukları kaptan seçtikleri, otomobile kaptanlık pazu bandı olarak Türk bayrağı amblemi yapıştırıldığı belirlendi.

8 Mayıs Pazartesi günü sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki yaşanan olayda, A. D'ye ait oto galerinin arka kapısından içeri giren 6 şüpheli, işyerine ait ve içerisinde 70 bin TL'nin bulunduğu çelik kasa ile 2 LCD TV, monitör ve güvenlik kameralarının bağlı olduğu kasayı alıp kaçtı. Sabah işyerini açan esnaf, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

Bir garip kasa hırsızlığı: Kaptan seçtiler, pazu bandı yapıştırdıkları araçla işyerinden hırsızlık yaptılar

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin G. A, B. S, T. A, M. G, L. B ve A. T. olduğunu belirledi. Ekipler 5 şüpheliyi kısa sürede adreslerini belirleyip yakalarken, henüz yakalanamayan diğer şüphelinin ise arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G. A., B. S., T.A, M. G ve A. T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir garip kasa hırsızlığı: Kaptan seçtiler, pazu bandı yapıştırdıkları araçla işyerinden hırsızlık yaptılar

ARALARINDA KAPTAN SEÇİP PAZU BANDI YAPIŞTIRMIŞLAR

Hırsızlık sonrası şüphelilerin çelik kasayı taşıma anlarıysa güvenli kamerasına yansıdı. Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin hırsızlık olayı öncesinde aralarında bir kaptan seçtiği ortaya çıktı. Şüphelilerden A. T.'ye kaptan Alex lakabını koyan grup, olay yerine geldikleri otomobilin ön kaputunun sol kenarına kaptanlık pazu bandı olarak Türk bayrağı amblemi yapıştırdığı belirtildi.

Bir garip kasa hırsızlığı: Kaptan seçtiler, pazu bandı yapıştırdıkları araçla işyerinden hırsızlık yaptılar

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

İşletme çalışanı bir genç, hırsızlık olayından çalınan çelik kasayı nasıl taşıdıklarına anlam veremediğini söyledi. Çalışan, "En çok şaşırdığımız konu, 90 santim yüksekliğinde, 50 santim genişliğinde bir kasayı 2 kişi nasıl götürmesi oldu. Bayağı efor sarf etmişler, çok şaşırdım. Şahısları yakalayan emniyet ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir garip kasa hırsızlığı: Kaptan seçtiler, pazu bandı yapıştırdıkları araçla işyerinden hırsızlık yaptılar
Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da bir garip kasa hırsızlığı: Aralarında kaptan seçen kasa hırsızları, oto galeriyi dakikalar içerisinde soydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da bir garip kasa hırsızlığı: Aralarında kaptan seçen kasa hırsızları, oto galeriyi dakikalar içerisinde soydu - Son Dakika
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