Antalya'da bir garip kasa hırsızlığı: Aralarında kaptan seçen kasa hırsızları, oto galeriyi dakikalar içerisinde soydu

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8 Mayıs Pazartesi günü sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki yaşanan olayda, A. D'ye ait oto galerinin arka kapısından içeri giren 6 şüpheli, işyerine ait ve içerisinde 70 bin TL'nin bulunduğu çelik kasa ile 2 LCD TV, monitör ve güvenlik kameralarının bağlı olduğu kasayı alıp kaçtı. Sabah işyerini açan esnaf, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin G. A, B. S, T. A, M. G, L. B ve A. T. olduğunu belirledi. Ekipler 5 şüpheliyi kısa sürede adreslerini belirleyip yakalarken, henüz yakalanamayan diğer şüphelinin ise arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G. A., B. S., T.A, M. G ve A. T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARALARINDA KAPTAN SEÇİP PAZU BANDI YAPIŞTIRMIŞLAR

Hırsızlık sonrası şüphelilerin çelik kasayı taşıma anlarıysa güvenli kamerasına yansıdı. Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin hırsızlık olayı öncesinde aralarında bir kaptan seçtiği ortaya çıktı. Şüphelilerden A. T.'ye kaptan Alex lakabını koyan grup, olay yerine geldikleri otomobilin ön kaputunun sol kenarına kaptanlık pazu bandı olarak Türk bayrağı amblemi yapıştırdığı belirtildi.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

İşletme çalışanı bir genç, hırsızlık olayından çalınan çelik kasayı nasıl taşıdıklarına anlam veremediğini söyledi. Çalışan, "En çok şaşırdığımız konu, 90 santim yüksekliğinde, 50 santim genişliğinde bir kasayı 2 kişi nasıl götürmesi oldu. Bayağı efor sarf etmişler, çok şaşırdım. Şahısları yakalayan emniyet ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.