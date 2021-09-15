Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Akseki- Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Kontur firmasına ait 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsü ile 42 BTC 15 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 2 çocuk, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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