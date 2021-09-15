Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akseki- Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Kontur firmasına ait 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsü ile 42 BTC 15 plakalı otomobil çarpıştı.

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