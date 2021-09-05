Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi : 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

- Kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi : 1 ölü, 9 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Kaza Korkuteli- Fethiye karayolu Küçüklü mahallesi yakınlarında bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden Lasif Uysal isimli isimli kadın sürücünün kullandığı 48 ABS 859 plakalı otobüs direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı

Kazada otobüs sürücüsü Lasif Uysal olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste yolcu olarak bulunan Libya uyruklu M.M.A.I ile E.U. ve Ş.Ü.isimli Türk yolcular yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.