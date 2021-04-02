Antalya'da otogarda çantasında ruhsatsız silah bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da otogarda çantasında ruhsatsız silah bulunan kişi, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Merkez Otogarı'nda giden yolcu bölümünden giriş yapmak isteyen İ.Ç'ye ait çantanın içinde, X-Ray cihazından geçirildiği sırada şüpheli bir malzeme görülünce durum polise bildirildi.

Polis ekipleri, İ.Ç'nin çantasında ruhsatsız silah, şarjör ve 30 fişek ele geçirdi.

Şüpheli, gözaltına alındı.