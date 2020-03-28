Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi - Son Dakika

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Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlar sonrası Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs çıkışlarına izin verilmedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlar sonrası Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs çıkışlarına izin verilmedi.
Hareket saati 23.00 olan otobüslerin çıkışının ardından terminale gelen trafik ekipleri, firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu. Otobüslerin perona alınmadığı otogarda, trafik polisleri de çıkışta önlem aldı.
Hareket saatini bekleyen yolcular ise biletlerini iptal etmeleri için firmalara yönlendirildi.
Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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