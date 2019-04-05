Antalya'da Otomobil Alev Alev Yandı

Antalya'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.

Antalya'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre yangın dün akşam Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 MUS 08 plakalı otomobilde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün otomobili kenara çekmesiyle birlikte aracı kısa sürede alevler sardı. Otomobilin her yerini kaplayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç tamamen yanarken çevredekiler ise yangını panik içinde izledi. - ANTALYA

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