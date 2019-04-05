Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobil Alev Alev Yandı

Antalya'da Otomobil Alev Alev Yandı

11 dakika önce

Antalya'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.

Antalya'da Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Antalya'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın dün akşam Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 MUS 08 plakalı otomobilde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün otomobili kenara çekmesiyle birlikte aracı kısa sürede alevler sardı. Otomobilin her yerini kaplayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç tamamen yanarken çevredekiler ise yangını panik içinde izledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: İHA

Araç, Antalya, 3. Sayfa
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