Antalya'da Otomobil Alev Alev Yandı
49 dakika önce
Antalya'da otomobil alev alev yandıANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken biranda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.
Antalya
'da otomobil alev alev yandı
ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken biranda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın dün akşam Muratpaşa
ilçesi Tarım Mahallesi, Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 MUS 08 plakalı otomobilde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün otomobili kenara çekmesiyle birlikte aracı kısa sürede alevler sardı. Bir süre sonra alevler otomobilin her yerini kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürdü. Yangında araç tamamen yandı. Çevredekiler ise yangın anını panik içinde izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:46 Kaynak: İHA
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