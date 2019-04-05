Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobil Alev Alev Yandı

Antalya'da Otomobil Alev Alev Yandı

49 dakika önce

Antalya'da otomobil alev alev yandıANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken biranda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.

Antalya'da Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Antalya'da otomobil alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken biranda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın dün akşam Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi, Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 MUS 08 plakalı otomobilde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün otomobili kenara çekmesiyle birlikte aracı kısa sürede alevler sardı. Bir süre sonra alevler otomobilin her yerini kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürdü. Yangında araç tamamen yandı. Çevredekiler ise yangın anını panik içinde izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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