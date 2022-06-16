Direksiyon hakimiyetini kaybetti, apartmanın bahçesine böyle uçtu

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan apartmanın önündeki alana uçtu. Masanın üzerine düşen aracın sürücüsü, olay yerindeki trafik ekiplerine bir şeyi olmadığını söyledikten 1.5 saat sonra hastaneye giderek kazada yaralandığını söyledi.Otomobilin üzerine düştüğü apartmanın önündeki masada, 5 dakika öncesine kadar apartman sakinlerinin oturduğu, büyük şans eseri kalkıp evlerine gittikleri bildirildi.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 6514 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Şaylı'nın kullandığı 07 DK 846 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesine 50 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjü aşıp yolun karşısına geçerek yolun solundaki apartmanın istinat duvarından aşağı uçtu.

Kazada, duvarda asılı kalan ve bahçedeki masanın üzerine düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobil sürücüsü, olay yerine gelen trafik ekiplerinin ısrarına rağmen bir şeyi olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Otomobilin bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarılmasının ardından trafik ekipleri ve araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

Apartman sakinleri ucuz kurtuldu

Otomobilin bahçe duvarını aşıp üzerine düştüğü masada kazadan 5 dakika önce apartman sakinlerinin oturduğu, şans eseri 5 dakika önce dağılıp evlerine gittiği böylelikle büyük bir facianın önlendiği bildirildi.

1,5 saat sonra hastaneye gitti

Kazanın ardından bir şeyinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi reddeden otomobil sürücüsü Mehmet Şaylı, kazanın üzerinden yaklaşık 1.5 saat geçtikten sonra Manavgat Devlet Hastanesine giderek kaza yaptığını ve yaralandığını söyledi. Kaza anı yol üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi.