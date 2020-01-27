Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Otomobilde bulunan Helin Tepeli (20) kaza yerinde yaşamını yitirirken, hafif yaralanan sürücü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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