Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Otomobilde bulunan Helin Tepeli (20) kaza yerinde yaşamını yitirirken, hafif yaralanan sürücü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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