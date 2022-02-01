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ANTALYA'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

ANTALYA'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

01.02.2022 19:02

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Korkuteli- Antalya yolu, Güver Uçurumu mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen sürücü yönetimindeki 48 AHC 595 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, bariyerin üst bölümünü bıçak gibi kestiği otomobildeki 3 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı. Bu sırada yaralılara müdahale eden sağlık ekibi, araçtakilerden bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Hakan Selçuk (45) ile kimliği henüz bilinmeyen diğer yaralı, 45 dakikalık çalışma sonrası araçtan çıkartılarak, ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazada yaşamını yitiren kimliği belirsiz diğer kişinin cesedi ise morga götürüldü.

ANTALYA'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ANTALYA'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
ANTALYA'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

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Döşemealtı, Otomobil, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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