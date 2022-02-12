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Antalya'da otomobil camlarını kırarak hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da otomobil camlarını kırarak hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

12.02.2022 14:36
Antalya'da otomobil camlarını kırarak hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Antalya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde 5 otomobilin camlarının kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çok sayıda MOBESE ve güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, kiraladıkları araçlarla olay yerine gittikleri belirlenen şüphelilerin A.K, G.D, F.A. ile suça sürüklenen çocuk N.D.T. olduğunu tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonla şüphelilerden G.D, F.A. ve N.D.T'yi gözaltına alındı. Firari A.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Araçlardan çalındığı belirlenen bilgisayar, gözlük, cüzdan, çanta ve araç ruhsatı gibi eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Antalya'da otomobil camlarını kırarak hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil camlarını kırarak hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil camlarını kırarak hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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