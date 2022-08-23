Otomobilin çarptığı Rümeysa hayata tutunamadı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı Rümeysa hayata tutunamadı

23.08.2022 13:17
Otomobilin çarptığı Rümeysa hayata tutunamadı

Antalya'da otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; R.K.A. kontrolünde bulunan 07 AJV 964 plakalı otomobil cadde üzerinde 4 yaşındaki Rümeysa Sancar'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Sancar, olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı. Küçük Rumeysa'nın cenazesi öğle saatlerinde ailesi tarafından gözyaşları arasında teslim alındı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı Rümeysa hayata tutunamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı Rümeysa hayata tutunamadı - Son Dakika
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