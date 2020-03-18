Antalya'da otomobil cayır cayır yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otomobil cayır cayır yandı - Son Dakika

Antalya'da otomobil cayır cayır yandı

6 saat önce

Antalya'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

Antalya'da otomobil cayır cayır yandı, System.String[]

Antalya'da park halindeki otomobil alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 441 Sokak üzerinde meydana geldi. Salih isimli kişi 07 YMV 37 plakalı otomobilini çöp konteynırları yanına park etti. Bir süre sonra otomobilin ön bölümünden alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen aracın büyük bölümü yandı. Otomobil sahibi ise polislerle birlikte aracının başında inceleme yaptı. Otomobilin konteynırların yanına dökülen közlü soba küllerinden yandığı ileri sürüldü. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da 14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı         
15:47
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu         
14:45
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım         
14:29
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı         
14:09
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı         
09:55
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?         
09:38
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 04:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da otomobil cayır cayır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]